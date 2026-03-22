Dieciséis crucigramas llegan a tus manos totalmente gratis impreso en papel periódico en un encarte que Diario Correo de Piura te regala hoy, listos para ser solucionados por toda la familia.

Nuestro matutino, pensando en los amables lectores, les trae esta sorpresa en una edición única y especial todos los domingos sin costo adicional, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento.

Recuerde que este encarte no se venderá por separado del diario. Es un encarte totalmente a colores y muy bien ilustrado, y lo recibirás por la compra de tu diario del día de hoy.

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¿CÓMO RESOLVERLOS?

Los crucigramas son desafíos tanto para jóvenes como a adultos y pueden hacerlo a niveles de fácil, intermedio y difícil.

Se debe comenzar con las definiciones más fáciles, es fundamental empezar con las pistas que les resulten más fáciles y usar esas respuestas para ayudarles a resolver las palabras que se cruzan.

Si pueden resolver incluso una sola palabra, eso les dará pistas sobre las demás, ya que éstas en los crucigramas a menudo usan la gramática para colaborar en encontrar la respuesta.

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NIVELES

No hay que preocuparse por las suposiciones. Si no están seguros de una respuesta, no duden en suponer. Si resulta ser incorrecta, siempre tienen tiempo de corregirla.

Recuerden, los crucigramas de nivel fácil están diseñados para ser resueltos, así que no tienen que desesperarse. Si se toman el tiempo adecuado, podrán resolverlo.

Si son difíciles, procure agenciarse de un diccionario, que le ayudará a buscar las palabras adecuadas y sus sinónimos, y así poco a poco ir resolviendo los crucigramas.

Próximamente nuestro diario estará anunciando nuevos pasatiempos para usted y familia.