El Tour del Disco realizará una nueva edición este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Hotel Naia, en Miraflores, consolidándose como uno de los eventos favoritos de coleccionistas, melómanos y fanáticos del vinilo en Lima.

Con un horario de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. y entrada libre, la feria reunirá a las principales discotiendas del país, que ofrecerán miles de vinilos de distintos géneros y épocas.

Lanzamientos exclusivos de artistas peruanos

Esta edición incluirá presentaciones especiales y lanzamientos en vinilo que solo estarán disponibles durante el evento. Entre ellos destacan:

Maquillaje Sensual – Danai , considerado el primer EP 45 RPM editado en el Perú.

, considerado el primer EP 45 RPM editado en el Perú. Summa – Jhovan Tomasevich

Cosmos – Flor de Loto

Los organizadores señalan que estas ediciones representan parte importante de la historia musical peruana y serán muy buscadas por coleccionistas.

Actividades para melómanos: sesiones, firmas y acústicos

Además de la venta de vinilos, el Tour del Disco ofrecerá listening sessions, dj sets, firmas de autógrafos y acústicos, creando un ambiente ideal para descubrir nueva música, reencontrarse con clásicos y compartir entre aficionados.

Los organizadores destacan que el vinilo ha retomado fuerza como formato musical y que este tipo de ferias impulsan su expansión entre públicos jóvenes y coleccionistas experimentados.

Datos clave