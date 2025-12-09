El Tour del Disco realizará una nueva edición este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Hotel Naia, en Miraflores, consolidándose como uno de los eventos favoritos de coleccionistas, melómanos y fanáticos del vinilo en Lima.
Con un horario de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. y entrada libre, la feria reunirá a las principales discotiendas del país, que ofrecerán miles de vinilos de distintos géneros y épocas.
Lanzamientos exclusivos de artistas peruanos
Esta edición incluirá presentaciones especiales y lanzamientos en vinilo que solo estarán disponibles durante el evento. Entre ellos destacan:
- Maquillaje Sensual – Danai, considerado el primer EP 45 RPM editado en el Perú.
- Summa – Jhovan Tomasevich
- Cosmos – Flor de Loto
Los organizadores señalan que estas ediciones representan parte importante de la historia musical peruana y serán muy buscadas por coleccionistas.
Actividades para melómanos: sesiones, firmas y acústicos
Además de la venta de vinilos, el Tour del Disco ofrecerá listening sessions, dj sets, firmas de autógrafos y acústicos, creando un ambiente ideal para descubrir nueva música, reencontrarse con clásicos y compartir entre aficionados.
Los organizadores destacan que el vinilo ha retomado fuerza como formato musical y que este tipo de ferias impulsan su expansión entre públicos jóvenes y coleccionistas experimentados.
Datos clave
- Evento: Tour del Disco
- Fechas: 13 y 14 de diciembre
- Lugar: Hotel Naia, Miraflores
- Horario: 11:00 a. m. – 9:00 p. m.
- Ingreso: libre
- Actividades: listening sessions, dj sets, acústicos, firmas de autógrafos
- Lanzamientos exclusivos: Danai (Maquillaje Sensual), Jhovan Tomasevich (Summa), Flor de Loto (Cosmos)