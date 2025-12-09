El popular evento para melómanos reunirá discotiendas, vinilos de colección, listening sessions y novedades exclusivas para la comunidad amante del formato.
El Tour del Disco realizará una nueva edición este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Hotel Naia, en Miraflores, consolidándose como uno de los eventos favoritos de coleccionistas, melómanos y fanáticos del vinilo en Lima.

Con un horario de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. y entrada libre, la feria reunirá a las principales discotiendas del país, que ofrecerán miles de vinilos de distintos géneros y épocas.

Lanzamientos exclusivos de artistas peruanos

Esta edición incluirá presentaciones especiales y lanzamientos en vinilo que solo estarán disponibles durante el evento. Entre ellos destacan:

  • Maquillaje Sensual – Danai, considerado el primer EP 45 RPM editado en el Perú.
  • Summa – Jhovan Tomasevich
  • Cosmos – Flor de Loto

Los organizadores señalan que estas ediciones representan parte importante de la historia musical peruana y serán muy buscadas por coleccionistas.

Actividades para melómanos: sesiones, firmas y acústicos

Además de la venta de vinilos, el Tour del Disco ofrecerá listening sessions, dj sets, firmas de autógrafos y acústicos, creando un ambiente ideal para descubrir nueva música, reencontrarse con clásicos y compartir entre aficionados.

Los organizadores destacan que el vinilo ha retomado fuerza como formato musical y que este tipo de ferias impulsan su expansión entre públicos jóvenes y coleccionistas experimentados.

Datos clave

  • Evento: Tour del Disco
  • Fechas: 13 y 14 de diciembre
  • Lugar: Hotel Naia, Miraflores
  • Horario: 11:00 a. m. – 9:00 p. m.
  • Ingreso: libre
  • Actividades: listening sessions, dj sets, acústicos, firmas de autógrafos
  • Lanzamientos exclusivos: Danai (Maquillaje Sensual), Jhovan Tomasevich (Summa), Flor de Loto (Cosmos)