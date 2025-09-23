La leyenda del jazz Pat Metheny realizó un íntimo y a la vez insuperable concierto en el Gran Teatro Nacional, donde deslumbró al público presente por su increíble talento para la guitarra en lo que fue una velada cargada de varias sorpresas. Metheny aprovechó entre canción y canción para hablar con el público y contarles varias anécdotas sobre las guitarras que usa en sus shows y sus influencias musicales

El repertorio de su concierto en Lima incluyó clásicos revisitados como “Garota de Ipanema” y “Cinema Paradiso” de Ennio Morricone y temas propios como “Morning of the carnaval” con el que Metheny abrió su show. Fue en la parte final del show en la que se reveló al público el Orchestrion, un dispositivo de percusión, cuerdas y teclados controlados por MIDI, que convirtió el escenario en una pequeña orquesta sorprendiendo a todos los presentes, que lo ovacionaron de pie en varias partes del show. El broche de oro llegó con la interpretación del popular “El Cóndor Pasa” y el bolero “Obsesión”.

El guitarrista y compositor estadounidense llegó nuevamente a nuestro país con una gira en solitario para coincidir con el lanzamiento de su nuevo álbum MoonDial, publicado por BMG el 26 de julio. Esta producción es la continuación de Dream Box, su disco en solitario nominado al Grammy en 2023. Este tour, el primero de su tipo para Methen e incluye temas personales y favoritos de los fans, abarcando casi 50 años de carrera.