El Teatro La Plaza presenta “Un Espejo”, una obra que cuestiona los límites del poder, la censura y la libertad de expresión. Escrita por la reconocida dramaturga británica Sam Holcroft y dirigida por Wendy Vásquez Larraín, la puesta en escena se estrena este sábado 11 de octubre y marca el cierre de la programación 2025 del teatro miraflorino.

La trama se desarrolla en un Estado represivo, donde la censura se convierte en un arma política. En medio de ese control, un grupo de artistas decide celebrar una boda que, más que un acto ceremonial, es un acto de resistencia: una fachada para expresar lo prohibido y poner en jaque al sistema.

El elenco reúne a destacados actores de la escena nacional como Rodrigo Palacios, Renato Rueda, Daniela Trucíos, Jorge Villanueva, Iván Chávez, Adriano Álamo, Elihu Leyva, Germán Ojeda y José Villalobos, quienes dan vida a una historia que combina tensión, humor y reflexión política.

“Una de las preguntas que esta obra nos regala es si el arte debe ser un espejo de la realidad o una versión posible de nosotros mismos. ‘Un Espejo’ demuestra que, frente a la censura, las historias no solo reflejan: transforman”, explicó Wendy Vásquez, directora de la puesta.

La obra invita al público a reflexionar sobre la democracia, la verdad y el papel del arte como acto de resistencia, recordando que el teatro no solo refleja la sociedad, sino que también la confronta.

“Un Espejo” tendrá funciones de miércoles a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. en el Teatro La Plaza (Larcomar). Las entradas están disponibles en Joinnus y en la boletería del teatro.



