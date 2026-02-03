Don Oswaldo Gálvez More, a sus 61 años se considera humilde, sencillo, pero lleno de fe y religiosidad popular que irradia desde que tiene uso de razón, con la celebración en su natal Catacaos, donde ha visto pasar muchos “Depositarios” y “Dolientes” de la Semana Santa.

Este año él, se encargará de portar la banda de luto por la muerte de Nuestro Señor Jesucristo en el Viernes Santo, al representar al “Doliente”, un personaje que encarna el dolor de la Crucifixión y, además, el de ofrecer los “Siete Potajes” a base de pescado.

PUEDES VER: Piura: Juramenta el comité central de Semana Santa Catacaos 2026

RELIGIOSIDAD

“ Mi corazón salta de alegría, pues estoy a pocas semanas de cumplir un anhelo de mi padre, servir en la fiesta mayor del pueblo. Soy religioso de formación y en mi humilde hogar en Monte Sullón, celebro al Señor Cautivo , San Dimas y al Santísimo Sacramento, y en Narihualá en la fiesta del Divino Niño Dios ”, nos dice.

Es el tercero de diez hermanos, cuyos padres son Dionisio y Cristina. Sus amigos lo llaman “Pirucho”, tal como lo llaman también a su progenitor. Todas las mañanas llega con sus cachangas, rosquitas, cachitos, pan de labranza que elabora desde temprano en su horno artesanal.

Está casado con María Esther Cabana, quien le ha dado cinco hijos, cuatro de ellos ya profesionales y la última que aún cursa estudios.

MIRA ESTO: Depositario de Semana Santa de Catacaos se siente agradecido de Dios

LOS 7 POTAJES

“Mi esposa y mis hijos me acompañarán en la tarea de servir los tradicionales siete potajes del Viernes Santo a base de pescado, donde pienso atender más de cuatro mil personas", refiere don Oswaldo.

Él agradece a sus vecinos, quienes ya vienen preparando los ambientes para recibir la procesión del Santo Sepulcro de Viernes Santo y que ayudarán también a la atención de los visitantes.

“Nos hemos divido las tareas, las personas que prepararán el chupe de langostinos, la malarrabia, los postres, el bacalao y todo. Entre mis invitados están mis amigos, clientes de Narihualá y Pedregal Chico, quienes me acompañan desde hace muchos años”, nos confiesa.

“La Semana Santa es tiempo de regocijo, de fe, esperanza y mucha religiosidad. Los cataquenses nos sentimos orgullosos que haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Reserva Moral del norte peruano”, sentencia Oswaldo.