La Semana Santa de Catacaos, considerada “Patrimonio Cultural de la Nación”, es una celebración de gran fervor religioso y cultural, famosa por sus procesiones, el Vía Crucis y la ancestral tradición de los Siete Potajes, que atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Aquí se vive una experiencia única de fe y gastronomía tradicional con los siete potajes, consistentes en fruta, queso, ají de gallina, sopa de ave, copús/arroz, estofado y duraznos en almíbar, que se degustan el Jueves Santo y que son ofrecidos por el Depositario.

PUEDES VER: Pueblo religioso de Catacaos ya vive su tradicional Semana Santa 2026

EL DEPOSITARIO

Este año le toca el turno a don Luis Tolentino Taboada Valverde, un joven profesional de 43 años quien le pidió al Procurador del Santo Cristo ser el servidor para el Señor en el Jueves Santo.

Junto a su esposa, la dama chulucanense, Diana Paola Calle, y a sus hijos Tolentino (6) y Emiliano (4), fueron al templo a pedirle al Señor, que los apoye en este servicio que van a ofrecer en el Jueves Santo, en agradecimiento por lo que vive, recibe y siente cada día.

“Es una satisfacción enorme, que no puedo describir, es una manera de agradecer a Dios, por nuestro hogar, por nuestros hijos, los cuales se los entregamos al Señor, asumí este reto junto a mi familia y sé que lo cumpliré” , dijo emocionado don Tolentino.

Él lleva el mismo nombre de su padre, de quien heredó esa fe y ahora le sigue los pasos. Es el segundo de la familia que preserva la fe del Pueblo de Catacaos, pues su padre don “Tole” fue anteriormente Depositario y Doliente.

MIRA ESTO: Con el tradicional “manguerazo” se inicia el carnaval en Catacaos

SIETE POTAJES

Convencido que cada ser humano, tiene una manera especial de acercarse y agradecerle a Dios por todo lo que recibe, quiere ofrecer los 7 potajes del Jueves Santo y lo ofrecerá en el local “el sótano”.

Para ello, tendrá el apoyo de personas profesionales en la cocina, decoración y en la atención de personas, que se estima sean unos 2,200 visitantes a ser atendidos.