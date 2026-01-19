Tres banderas carnavalescas se unieron para vivir una tradición muy popular en Catacaos.
Bajo el estribillo de ¡Carnaval, carnaval!, más de un millar de cataquenses vivieron el inicio de los . Y es que la tradición no se pierde en la Heroica Villa y a pesar que la Municipalidad Distrital no apoyó esta tradición, tres sociedades yunceras se unieron e hicieron gozar a muchas personas de estos juegos.

Las emblemáticas banderas Auriverde, Azul y Colores de la Nación Tallán lo llevaron a cabo en la Plazuela José Cayetano Heredia (ex-27), donde todos se confundieron en el primer “manguerazo”, que fue aplaudido a rabiar por los asistentes.

PASACALLE

Cabe señalar que la comuna no autorizó este evento (por obras en sus calles), pero más pudo el amor a las costumbres, que bajo la responsabilidad de sus integrantes lo llegaron a realizar. Hubo un pasacalle por la plaza de armas, para luego ir a la ex 27, al acorde de las bandas de músicos.

Bellas reinas y simpáticas anfitrionas empujaron a todos a unirse en este primer “manguerazo”, pues luego, los carnavales lo vivirán cada una con sus banderas y sus integrantes, aunque habrá momentos de lucha entre banderas cuando su paso se dé por otro yunce.

A pesar que se prohibió el uso de pintura, pues era con talco y pintura, los jóvenes vivieron a su modo el inicio de estos juegos y nadie se salvó de quedar con el rostro pintado.

