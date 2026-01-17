Con entusiasmo y fervor religioso, la junta directiva de la Asociación “San Sebastián”. lleva a cabo su programa de la festividad anual 2026 y los invita a participar de todas las actividades conmemorativas en honor al mártir milagroso a quien veneran en Catacaos.

Pero también esta asociación es parte del carnaval de Catacaos, con la Bandera Roja Encarnada, que da brillo a los juegos y a la yunza en su honor y cuya fecha central coincide con el inicio del carnaval en este distrito.

ACTIVIDADES

Con el trabajo de directivos, socios y devotos, se logra homenajear a su santo patrono en las cuadra 12 y 13 de la calle Piura, lugar de gran renombre por sus hijos destacados que ahí habitan en las diversas expresiones culturales, pero sobre todo porque la religiosidad a su patrono “San Sebastián” o llamado de cariño, “San Chabaquito”.

El pasado jueves, la Asociación Folclórica “El arte de danzar”, que dirige Jesús Sullón, le rindió homenaje con danzas y bailes. Mañana domingo será la entrada triunfal de la banda de músicos “Renacer Ceciliano” y por la noche paseo de antorchas.

El lunes 19 por la tarde será el traslado de la imagen al templo San Juan Bautista, y en la noche serenata con la quema de fuegos artificiales. Al día siguiente, en su día central, misa en el Templo San Juan Bautista, procesión y almuerzo de confraternidad ofrecida por el presidente Luis Ventura Santos.

El día 21, romería a los socios fallecidos, concurso de juegos populares y show infantil a cargo del comité de damas de San Sebastián.

BANDERA ROJA

Para la celebración de este año del carnaval -que la comuna no realizará por las obras ejecutadas- ellos lo llevarán a cabo en forma interna para no dejar morir el carnaval este año.