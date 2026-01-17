Con entusiasmo y fervor religioso, la junta directiva de la Asociación “San Sebastián”. lleva a cabo su programa de la festividad anual 2026 y los invita a participar de todas las actividades conmemorativas en honor al mártir milagroso a quien veneran en Catacaos.
Pero también esta asociación es parte del carnaval de Catacaos, con la Bandera Roja Encarnada, que da brillo a los juegos y a la yunza en su honor y cuya fecha central coincide con el inicio del carnaval en este distrito.
ACTIVIDADES
Con el trabajo de directivos, socios y devotos, se logra homenajear a su santo patrono en las cuadra 12 y 13 de la calle Piura, lugar de gran renombre por sus hijos destacados que ahí habitan en las diversas expresiones culturales, pero sobre todo porque la religiosidad a su patrono “San Sebastián” o llamado de cariño, “San Chabaquito”.
El pasado jueves, la Asociación Folclórica “El arte de danzar”, que dirige Jesús Sullón, le rindió homenaje con danzas y bailes. Mañana domingo será la entrada triunfal de la banda de músicos “Renacer Ceciliano” y por la noche paseo de antorchas.
El lunes 19 por la tarde será el traslado de la imagen al templo San Juan Bautista, y en la noche serenata con la quema de fuegos artificiales. Al día siguiente, en su día central, misa en el Templo San Juan Bautista, procesión y almuerzo de confraternidad ofrecida por el presidente Luis Ventura Santos.
El día 21, romería a los socios fallecidos, concurso de juegos populares y show infantil a cargo del comité de damas de San Sebastián.
BANDERA ROJA
Para la celebración de este año del carnaval -que la comuna no realizará por las obras ejecutadas- ellos lo llevarán a cabo en forma interna para no dejar morir el carnaval este año.
Las bandera Roja encarnada de Catacaos es una de las más antiguas, junto a la bandera Verde de Montesullón, “tiene bastantes simpatizantes y muchos de los que participan integrando otras banderas han salido de aquí y todos los años tienen obligatoriamente que pasar por esta calle, que es el centro del carnaval en Catacaos. Este año lo haremos jugando con otras banderas de nuestra zona”, finalizó el presidente Luis Ventura.