A pocos días de comenzar la fiesta más emblemática del Bajo Piura, como son los carnavales, los yunces deleitarán a sus visitantes y turistas con diversos bailes con las mejores orquestas de varias regiones.

Hasta el momento se tiene asegurado la presencia de las orquestas Son de Duke, Grupo 5, Los Caribeños, Corazón Serrano, La Bella Luz, La Única Tropical, Cantaritos de Oro, entre otras.

ESTA SEMANA

El domingo 18, en la Playa San Pedro, la orquesta La Única Tropical estará animando el yunce playatonazo y por la tarde junto a la orquesta Amor Rebelde, en Parachique, para el yunce San Sebastián. Ese mismo día en La Unión, el grupo Son del Norte animará el baile del yunce de la bandera verde liberal, del Barrio La Capilla.

El lunes 19, Los Caribeños de Guadalupe animarán en Sechura el baile del yunce de San Chavaquito. En el distrito de La Unión, la orquesta Son de Duke estará con el yunce Carbajal Josefina y en Nuevo Parachique, la agrupación Corazón Serrano estará en el yunce San Sebastián y para el martes 20, en Onzas de Oro, estará El Encanto de Corazón.

MÁS BAILES

El 31 de enero en Parachique, “Los Bances de Pucalá” de Chiclayo animará el carnaval del yunce Los Primos. El día 7 de febrero, La Bella Luz animará en Sechura el yunce Pezpito y, al día siguiente, Son del Norte deleitará el yunce Colegiala sin rival de La Unión y el martes 10, Corazón Serrano estará en el yunce la poderosa de Sechura.

El “Grupo 5” se presentará el domingo 15 en Bellavista, en el yunce del bando verde; al día siguiente, en Chancay, el yunce rojo estará amenizado por Cantaritos de Oro y en La Unión el Grupo Viento en el yunce encarnado del barrio Punta Arena. El día 17, Los Caribeños de Guadalupe estarán en Bernal con el yunce Sin Rival Verde de Esquina.

Para el 18, cuatro distritos estarán de fiesta. En Bernal, Son de Duke estará en el yunce Verde Florido Cruz del Sur; En Chancay, La Bella Luz animará el yunce Verde; En Onzas de Oro bailarán con Son de Duke y en San Cristo estarán Los Caribeños de Guadalupe y La Única Tropical.

En Bernal, el 19, Los Cantaritos de Oro estarán en el yunce Verde Florido y en San Clemente, bailarán con Los Caribeños en el yunce rojo encarnado.