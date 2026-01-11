En vista que este año la comuna cataquense no realizará los juegos del carnaval, ni el tradicional “manguerazo” por motivos ajenos a las sociedades carnavalescas, la Bandera Tallán ha recogido la inquietud y como todos los años realizará su programación.

“No queremos que este año se deje de jugar el carnaval en nuestro distrito. Por ello hemos programado un espectáculo como todos los años, donde esta vez no solo habrá juegos, sino se unirá el misticismo de Piura con la vanguardia musical de Lima ”, señaló Ernesto Mogrovejo, de la bandera Tallán.

A GOZAR

Y es que como hace 14 años en que participan, se sienten comprometidos en resaltar esta tradición y a futuro convertirlo en el mejor carnaval de la región.

El 1° de febrero, todo Catacaos y la región podrá gozar de un espectáculo sinigual con las orquestas Olaya Sound System, Mallanep y lo mejor del talento local que promete una inyección vital a la economía.

“ No solo será una fiesta; es un manifiesto de identidad, alegría y resistencia cultural. Esperamos en esta fecha seguir pintando el alma de la gran Nación Tallán , con un evento muy ambicioso y con objetivo claro de consolidar definitivamente al Carnaval de Catacaos como el más importante de todo el norte ”, recalcó el popular “Neto”.

Asimismo, invitó a los turistas nacionales y extranjeros a no solo ser espectadores, sino protagonistas de esta historia cataquense a realizarse en el fundo Rivas y cuya concentración del pasacalle será la emblemática Calle Comercio (Artesanía Catacaos), desde donde partirá la gran caravana de color y entusiasmo.

ESPECTÁCULO

Este año, el festival rompe fronteras al traer el sonido tropical y alternativo “Los Olaya Sound System”, directos desde Barranco (Lima), para fundirse en un abrazo rítmico con la leyenda local, de “Mallanep” y una selección de DJs y agrupaciones locales que garantizan un espectáculo de primer nivel.