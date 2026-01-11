El sábado 17 de enero, a partir de la 1:00 p.m., desde la plaza Miguel Grau, se llevará a cabo el inicio de los juegos carnavalescos de “la vieja y el viejo”, en una tarde llena de alegría, color, tradición y diversión, celebrando las costumbres de Pueblo Nuevo de Colán.

Además, en esta fiesta carnavalesca se elegirá a la “Srta. Carnaval 2026”, y habrá el tradicional “Manguerazo” y un festival de banderas con recorrido de sociedades carnavalescas y presentación de danzas.

PUEDES VER: Lanzan casting para “Miss Veintiséis de Octubre”

TRADICIÓN

“Volvamos a celebrar con alegría nuestra costumbres y tradiciones, heredadas de nuestros antepasados y que perduran en el tiempo, a pesar de las dificultades y retos que nos da la vida, es tiempo de volver a salir a las calles llenos de jolgorio, entusiasmo, esperanza y mucho color, para hacer vibrar el espíritu de cada pueblonovino y de aquellos que visitan esta tierra de fe y esperanza ”, dijo el alcalde Gerardo Távara.

Este evento, organizado por la Gerencia de Desarrollo Económico y la Oficina de Turismo, tiene como objetivo mantener viva la esencia de los carnavales. Las sociedades del distrito pueden inscribir a sus candidatas hasta el 14 de enero en el área de Turismo.