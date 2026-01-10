Buscando destacar la belleza, carisma y compromiso social de la mujer octubrina, desde el 7 al 20 de enero se realizará el casting para elegir a las candidatas a “Miss Veintiséis de Octubre.“

Las señoritas candidatas elegidas, representantes de diversos sectores del distrito, participarán de la elección y coronación del certamen de belleza, donde la ganadora además de engalanar los festejos por el XIII aniversario de este joven distrito, se llevará hermosos premios otorgados por la municipalidad distrital.

INSCRIPCIONES

Los requisitos para postular al casting son: ser señoritas entre 18 y 25 años, solteras, sin hijos y presentar su DNI físico al momento de la inscripción. Lo pueden hacer en la oficina de Comunicaciones e imagen institucional de la MDVO. Los horarios de inscripción serán de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:30 p.m.

Cabe recordar que la ganadora del certamen “Miss Veintiséis de Octubre 2025” fue la simpática Ariana Palacios Rodríguez, coronada a finales de enero como parte de las celebraciones del aniversario. Mientras tanto, Kimberly Domínguez fue proclamada como “Virreina” y Oreana Reyes (Miss Turismo).