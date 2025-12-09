En una noche esplendorosa se realizó la elección y coronación de la “Reina del Perú Piura-2025, que recayó en la embajadora turística de la provincia de Piura, Nahelle Pereyra Torres, quien fue coronada por su antecesora Maribel Pintado.

Nahelle tiene 20 años de edad, es estudiante de la carrera de Administración de la Universidad Nacional de Piura y, el próximo año, representará en la competencia nacional Reina de Reinas, que se desarrollará en el ciudad del Cuzco. Fue, además, designada “Miss Puntualidad”.

OTRAS REINAS

Asimismo, fue coronada como la nueva “Reina del Perú Piura Teen 2025”, Angelina Arévalo Chiroque (16), representante de La Matanza-Morropón, quien también fue designada “Miss Popularidad Teen” por las redes sociales.

También fue elegida King Alvarado García, como “Reina Fitness”, y Angy Cárdenas Chejo (Miss Simpatía Teen).

Previo a la elección, las candidatas desfilaron en trajes de baño, típico y de gala, ante el jurado calificador integrado por Pamela Cuadros “Princesa American International”; Alexandra Dávila “Reina del Perú Arequipa” y Hanssel Smith Rivas, director nacional de Reinas del Perú.

LA GALA

La noche fue engalanada con la presencia de las Reinas del Perú de Arequipa, Madre De Dios, Lima, La Convención, Machu Picchu, Huancabamba y Piura, quienes disputarán el titulo nacional de Reinas del Perú 2025. Las ganadoras representarán a Perú el próximo año en el extranjero.

La organización liderada por Arthur Zapata, director regional de Reinas del Perú y Fashion Models dieron la bienvenida a la flamante primera “Señora American Internacional 2025”, Jenny Jivaja, galardón que ganó la ultima semana de noviembre en Quito-Ecuador.

Cabe señalar que todas las candidatas disfrutaron de un tour a la Meseta Andina en Santo Domingo-Morropón, a fin de impulsar el turismo y los proyectos sociales en la región Piura.