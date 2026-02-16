Como cierre del ciclo “Presencias que transforman”, el Teatro La Plaza estrena “Una obra para quienes viven en tiempos de extinción”, una potente propuesta escénica dirigida por Norma Martínez y protagonizada por Fiorella Pennano. La obra, adaptación del texto de la dramaturga estadounidense Miranda Rose Hall, se presentará en una temporada corta de solo 13 funciones, hasta el 1 de marzo.

En esta puesta en escena, una dramaturga debe salvar la función ante la ausencia de sus actrices, y decide hacerlo dialogando directamente con el público. A partir de ese encuentro, comparte una historia sobre la vida en la Tierra durante la era de la extinción provocada por el ser humano, recorriendo las distintas etapas de este proceso hasta llegar a la más alarmante: la causada por nuestra propia especie.

A través de un relato sensible, cercano y entretenido, la obra propone una reflexión profunda sobre el estado actual del planeta, el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente y el significado de ser humanos en un tiempo marcado por una crisis ecológica sin precedentes. El público deja de ser un espectador pasivo para convertirse en un protagonista real del acontecimiento teatral.

“Esta obra es una invitación urgente a mirarnos en el espejo del presente y cuestionar cómo nuestras acciones impactan la vida en el planeta. El teatro, como espacio de encuentro, nos ofrece un lugar seguro para preguntarnos juntos cómo resistir y construir esperanza en tiempos de extinción. Esta es nuestra responsabilidad y un llamado a la acción para cada uno de nosotros”, señaló Norma Martínez, directora de la obra.

Esta producción marca el cierre del ciclo “Presencias que transforman”, iniciado con “Mi madre se comió mi corazón”, escrita y dirigida por K’intu Galiano, y continuado con “Volver a mirar”, dirigida y protagonizada por Mirella Carbone. El ciclo se ha caracterizado por presentar propuestas escénicas que invitan a la reflexión y al diálogo con el público.

Las funciones se realizarán de martes a sábado a las 8:00 p. m., y los domingos a las 7:00 p. m. Las entradas ya se encuentran disponibles en www.laplaza.com.pe, www.joinnus.com y en la boletería del Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar.