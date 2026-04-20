El Teatro Claretiano es el escenario de la obra “Una semana nada más”, la comedia que ya se perfila como uno de los debuts teatrales más comentados de la temporada.

Sobre el escenario, Magdyel Ugaz, Cristian Rivero y Armando Machuca desbordaron química y talento, dando vida a una historia que mezcla el humor con una mirada honesta sobre las relaciones de pareja y esas conversaciones que muchas veces se postergan… hasta que ya no se pueden evitar.

Magdyel Ugaz: “Nos estamos olvidando de mirarnos a los ojos”

Fue la propia Magdyel Ugaz quien dejó una de las reflexiones más potentes de la noche. “Nos estamos olvidando de mirarnos a los ojos y decir lo que sentimos”, comentó la actriz, conectando de inmediato con el público presente. “Hay conversaciones que evitamos y creemos que se van a resolver solas, pero no pasa. La obra te enfrenta a eso”. Sus palabras resonaron entre los asistentes, que encontraron en la puesta en escena un espejo de sus propias experiencias.

Cristian Rivero: trabajar entre amigos se siente en cada función

Por su parte, Cristian Rivero destacó el espíritu de la obra y el efecto que buscan generar en el espectador: “Necesitamos reírnos, soltar lo que cargamos y darnos ese espacio. Esta obra es una pausa para pasarla bien… y salir más livianos”. El actor también resaltó el valor de trabajar entre amigos, un elemento que —asegura— se siente en cada función: “Hay una química real que el público percibe, y eso hace que todo sea más fresco… incluso hay momentos en que ni nosotros aguantamos la risa”.

Armando Machuca: el humor como necesidad en el contexto actual

Armando Machuca, en tanto, puso el foco en el rol del humor en el contexto actual: “Estoy feliz de hacer lo que amo y de poder regalarle a la gente un momento para desconectarse y reír. Hoy más que nunca, eso es necesario”. El actor celebró la recepción del público y la oportunidad de formar parte de un proyecto que invita a disfrutar sin pretensiones.

Funciones hasta el 3 de mayo en el Teatro Claretiano

Con una conexión inmediata con el público desde su primera función, “Una semana nada más” se consolida como una de las comedias imperdibles del momento. Las funciones están programadas hasta el 3 de mayo en el Teatro Claretiano. Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus. No te quedes sin ver esta historia que promete hacerte reír, reflexionar y salir del teatro con el corazón más liviano.