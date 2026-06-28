La escritora peruana Vanessa Deacosta presentará su tercer poemario, “La herida encendida”, durante el II Festival del Libro y la Lectura de Lima, encuentro que reúne a autores y editoriales independientes.

La actividad se realizará el 28 de junio, a las 7:00 p.m., en la Pérgola del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 800, Cercado de Lima.

Publicado por Dendro Ediciones, el libro reúne 33 poemas que abordan temas como el amor, el duelo, la memoria, la identidad femenina y la reconstrucción personal.

Un recorrido por la memoria y la transformación

Según la editorial, la obra propone una lectura continua en la que cada poema se vincula con el siguiente para construir un relato sobre la experiencia humana.

Los textos exploran la pérdida, el deseo, la ausencia y la permanencia de los afectos mediante un lenguaje que dialoga con referencias bíblicas, mitológicas y contemporáneas.

La trayectoria de la autora

Vanessa Deacosta es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y ha desarrollado una trayectoria paralela como poeta.

Con “La herida encendida”, suma un tercer título a su producción literaria, consolidando una propuesta centrada en la poesía lírica contemporánea.

Presentación en el Festival del Libro y la Lectura

La presentación oficial del poemario se desarrollará como parte de la programación del II Festival del Libro y la Lectura de Lima.

Los comentarios sobre la publicación estarán a cargo del escritor y gestor cultural Florentino Díaz Ahumada.

El festival reúne a editoriales independientes y autores nacionales en un espacio dedicado a la promoción de la lectura y la producción editorial peruana.