La performance “Velas al Mar”, dirigida por Karla Reluz, llegará a Casa Bulbo, en Barranco, con una propuesta interactiva que invita al público a reflexionar sobre el paso del tiempo y los nuevos comienzos.

La puesta en escena tendrá funciones los sábados 6, 13, 20 y 27 de mayo a las 8:30 p.m.

Una obra sobre cumpleaños, memoria y deseo

La propuesta utiliza la metáfora del cumpleaños para explorar emociones vinculadas al tiempo, las expectativas y los recuerdos.

La historia plantea una pregunta central: ¿qué ocurre cuando un cumpleaños deja de ser celebración y se convierte en un acto de memoria?

A través de acciones rituales y escenas íntimas, la obra busca generar una conexión directa entre la performer y los asistentes.

Público participa activamente en cada función

Uno de los elementos principales de “Velas al Mar” es la participación del público dentro de la experiencia escénica.

Los asistentes son invitados a convertirse en parte de la “fiesta” y a influir en los recuerdos de la protagonista.

De esta manera, cada función se transforma en una experiencia distinta y compartida.

Propuesta fue parte de festivales de investigación escénica

El proceso creativo de la obra fue presentado en la séptima edición del Festival Internacional Ettien-Delta, dedicado a la investigación y creación escénica contemporánea.

Asimismo, tuvo presentaciones previas en:

Frontera Flotante

Micro Butaca

Estos espacios estuvieron enfocados en performance artístico y propuestas de investigación independiente.

Producción reúne a Metanoia Colectivo

La dirección está a cargo de Karla Reluz y la actuación principal corresponde a Catalina Santillán.

La producción es realizada por Metanoia Colectivo.

Funciones y entradas

Ficha técnica

Dirección: Karla Reluz

Karla Reluz Actuación: Catalina Santillán

Catalina Santillán Producción: Metanoia Colectivo

Información de funciones

📍 Lugar: Casa Bulbo ubicada en la avenida Francisco Bolognesi 660, Barranco

📅 Fechas: Sábados 6, 13, 20 y 27 de mayo

⏰ Hora: 8:30 p.m.

🎟️ Entradas:

General: S/ 30

Estudiantes: S/ 25

Promo 2 entradas: S/ 50

Promo 3 entradas: S/ 75

Promo 4 entradas: S/ 100

📲 Reservas vía WhatsApp:Wa.me/51916463088