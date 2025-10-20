La temporada navideña llega cargada de humor, ternura y reflexión con el estreno de “¿Viejos? Tus calzones…”, la nueva comedia familiar producida por La X Productora, que promete conquistar al público con una historia que celebra los lazos entre generaciones.

La obra enfrenta a un abuelo de costumbres del siglo XX con sus nietos nacidos en la era digital, quienes deberán convivir bajo el mismo techo durante las fiestas navideñas. En medio de reglas pasadas de moda, tecnología, secretos familiares y una vecina muy particular, todos descubrirán que el verdadero cambio comienza en el corazón.

“Esta comedia nos recuerda que las diferencias generacionales pueden ser el punto de encuentro más divertido y emotivo. Hay mucho humor, pero también ternura y memoria”, señala la directora Caroll Chiara.

El elenco está conformado por Susan León, Arantxa Barnechea, Alfie Carrillo y Paco Varela, quien también firma la dramaturgia de la obra. Juntos, dan vida a una historia que combina situaciones hilarantes y momentos de reflexión, ideal para disfrutar en familia.

La obra se presentará en el Centro Cultural CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro) con una temporada corta de funciones:

Domingo 16 de noviembre – 8:00 p.m.

Sábado 22 de noviembre – 8:00 p.m.

Domingo 23 de noviembre – 8:00 p.m.

Sábado 29 de noviembre – 8:00 p.m.

Domingo 30 de noviembre – 8:00 p.m.

Las entradas ya están disponibles en Joinnus y vía WhatsApp al número (+51) 9721-58309 de La X Productora. La preventa limitada cuenta con un stock de solo 100 unidades.

“Queremos que el público ría, se conmueva y, sobre todo, reconozca el valor de las generaciones que nos preceden. La Navidad es un momento perfecto para hacerlo”, añadió Chiara.

El espectáculo cuenta con estacionamiento disponible y está pensado para todo público.