Desde mañana lunes 26, Valladolid (España) se convertirá en la capital mundial del VII Congreso Internacional “Vallejo Siempre” 2026. La ciudad se prepara para recibir uno de los eventos literarios más importantes del año. Del 26 al 28 de octubre, la Universidad de Valladolid, plaza del Colegio de Santa Cruz, 6, será el epicentro del VII Congreso Internacional “Vallejo Siempre”, un encuentro que reunirá a los mayores expertos del mundo para redescubrir y celebrar el legado del poeta peruano César Vallejo.

Bajo el sugerente hilo conductor de su profunda relación con España, el congreso no solo busca rendir homenaje al autor de “Trilce” y “Poemas Humanos”, sino también abrir un espacio de debate ameno y accesible para todo el público apasionado por las letras y las vanguardias literarias.

Itinerante

Desde Lima, Trujillo y Santiago de Chuco, su tierra natal, en 2014, hasta Montevideo (2016), Salamanca (2018), Nueva York (2021), Londres y Oxford (2022), y Palermo (2024), este encuentro internacional ha mantenido viva la palabra vallejiana, propiciando nuevas lecturas, diálogos y reflexiones sobre el legado de un poeta cuya obra, nacida en el Perú, sigue interpelando a la humanidad más allá de las fronteras y del tiempo.

Alianza

Este gran acontecimiento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre instituciones españolas y peruanas. Está organizado por la Universidad de Valladolid y el Centro de Estudios Vallejianos. Además, cuenta con el auspicio de la Universidad César Vallejo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el UCL Centre of César Vallejo Studies de Londres, la Academia Peruana de la Lengua y de la Embajada del Perú en España. Con este respaldo se garantiza un nivel académico de primer orden, pero con un enfoque fresco y contemporáneo.

PUEDE LEER: Gloria Portugal y el amor de los lectores

Actividades

Durante tres días, Valladolid respirará poesía, debate y emoción, demostrando que la voz de César Vallejo sigue más viva, universal y necesaria que nunca. Hasta la fecha, seis ediciones del Congreso Internacional “Vallejo Siempre” han tendido puentes entre continentes y generaciones, congregando a estudiosos y apasionados de la literatura en torno a la vida y la obra de César Vallejo (1892-1938), una de las voces más hondas y universales de la poesía en lengua española.

Temas

Importancia de España en la vida y obra de César Vallejo, recepción de la obra vallejiana en la tradición crítica española, nuevas aproximaciones a la obra de Vallejo, la obra de Vallejo más allá de los estudios literarios, Vallejo y las vanguardias, estudios de migración y biografía, Vallejo como ícono de lo latinoamericano, y trascendencia en el siglo XXI: relevancia, vigencia y lecturas contemporáneas de su poesía y narrativa. Asimismo, fomentar el diálogo interdisciplinario y promover la investigación entre nuevas generaciones de hispanistas.

LEER MÁS: Santiváñez y la cartografía de la poesía peruana del 75

Académicos extranjeros

Entre los participantes se encuentran: Victoria Popova, Instituto de Literatura Mundial A. M. Gorki de la Academia de Ciencias de Rusia (Rusia), Stefania Di Leo, Universidad de Valladolid (España), Federico Bravo, Université Bordeaux Montaigne (Francia), Julio Vélez Sainz, Universidad Complutense de Madrid (España), Enrique Foffani, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata (Argentina), Marina Maggi, Universidad de Bolonia, (Italia) y Alejo López.

A ellos se suman Dominic Moran, Christ Church College, Oxford (Inglaterra), Joseph Mulligan, Weber State University (Estados Unidos), Alan Smith Soto, Boston University (Estados Unidos), Gustavo Lespada, Margarita del Rosario Angleró, Universidad de Puerto Rico, Stephen M. Hart y University College London (Reino Unidos).

Además, Martha Canfield, Universidad de Florencia (Italia), Giovanna Minardi, Universidad de Palermo (Italia), Carla Beatriz Rodríguez Bulnes, Maricopa Colleges, (Estados Unidos), Leandro Limoccia, Universidad de Nápoles (Italia), Hugo Espinoza, Universidad Nacional Autónoma de México, Owen Fortunato Brakspear, Universidad de Londres. Y la trujillana Mara Lucy García Sevilla, Brigham Young University, Estados Unidos.

VER AQUÍ: Eduardo Saldaña y la Teología del No

Vallejianos peruanos

Víctor Vich, Pontificia Universidad Católica del Perú, Jorge Kishimoto Yoshimura, Centro de Estudios Vallejianos, Francisco Távara Córdova, Universidad Ricardo Palma, Centro de Estudios Vallejianos, Bethoven Medina, Universidad César Vallejo, Miguel Pachas, Florencio Luque, UNMSM, Elmer Robles, Universidad Nacional de Trujillo, Juvenal Sánchez Lihón, Instituto de Estudios Vallejianos, Niltón Velazco, UNMSM, Gladys Flores, Universidad Ricardo Palma, Jesús Cabel, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Danilo Sánchez Lihón, UNMSM, Ronald Espinoza, UNMSM; David Durand, Universidad Marcelino Champagnat; Franco Cavagnaro, Universidad Tecnológica del Perú.

VER MÁS: Eduardo Saldaña y una teología de la desobediencia

Epílogo

Hasta la fecha, se consolidan siete ediciones del Congreso Internacional “Vallejo Siempre” que van tendiendo puentes entre continentes y generaciones, congregando a estudiosos y apasionados de la literatura en torno a la vida y obra de César Vallejo (1892-1938), una de las voces más hondas y universales de la poesía en lengua española.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad