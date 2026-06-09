Lima será sede del VII Encuentro Internacional de Quenistas “QUENAMÉRICA”, una celebración dedicada a la quena que reunirá a destacados músicos de Argentina, Bolivia, Colombia, México y Perú del 24 al 26 de junio.

La actividad, organizada por la Oficina Central de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Ricardo Palma, tendrá como escenario principal el Centro Cultural Ccori Wasi, ubicado en Miraflores, donde se desarrollarán conciertos gratuitos y talleres especializados dirigidos al público en general.

En esta séptima edición participarán diez reconocidos maestros del ancestral instrumento andino, quienes compartirán escenario con delegaciones artísticas de diversas universidades peruanas. El encuentro busca fortalecer la integración cultural latinoamericana, promover la música andina entre las nuevas generaciones y rendir homenaje a la quena, instrumento preincaico con más de 5.000 años de historia y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2008.

Conciertos estelares

La inauguración oficial se realizará el jueves 25 de junio a las 7:00 p.m. con un concierto protagonizado por el Cuarteto Quenas del Perú y agrupaciones artísticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas, además del Conjunto Típico Amazónico y el Orfeón de Quenas de la Universidad Ricardo Palma.

El viernes 26 de junio, también a las 7:00 p.m., se llevará a cabo el Concierto Internacional, que contará con la participación de la quenista argentina Milena Lippi, acompañada por el guitarrista mexicano Sergio Guizar; el maestro boliviano Rodrigo Cameo; y los músicos colombianos Dore Muñoz y Julián Trujillo.

Asimismo, estarán presentes los destacados intérpretes peruanos Edgar Espinoza Espinoza, Hugo Robles, Paul Richard Huarancca Parco, Dimitri Manga, Paul Valverde Zambrano y Sigi Velásquez.

Taller y labor social

Como parte de las actividades académicas, Milena Lippi ofrecerá el taller “Improvisación en la música popular” el miércoles 24 de junio a las 6:00 p.m. en el auditorio Sebastián Barranca del campus de la Universidad Ricardo Palma, en Surco.

Además, los artistas internacionales participarán en una jornada cultural con niños, adolescentes y adultos mayores del CEDIF Rosa de Lima del INABIF, en Villa María del Triunfo, reafirmando el compromiso social de este encuentro musical.