La película peruana Vino la noche, dirigida por Paolo Tizón, fue elegida para representar al país en la carrera hacia los Premios Oscar 2027 y los Premios Goya 2027. La producción competirá en los procesos de selección de ambas academias, que en diciembre anunciarán las películas preseleccionadas para las respectivas categorías.

La cinta buscará ser considerada en la categoría de Mejor Largometraje Internacional de la 99.ª edición de los Oscar, mientras que en los Goya aspira a integrar la lista de candidatas a Mejor Película Iberoamericana, en la 41.ª edición del certamen español.





Historia está ambientada en el VRAEM

El largometraje aborda el proceso de preparación de jóvenes que buscan incorporarse a las fuerzas especiales destinadas a operar en el VRAEM. La producción sigue a un grupo de voluntarios de las Fuerzas Armadas del Perú durante su formación para convertirse en integrantes de unidades militares.

La película también muestra las relaciones que se desarrollan entre los jóvenes durante este periodo de entrenamiento. El compañerismo, el cuidado entre ellos y los vínculos que surgen en medio de la disciplina militar forman parte de la propuesta del largometraje.

¿Por qué fue elegida para representar a Perú?

La designación estuvo a cargo de un comité independiente conformado por especialistas del sector cinematográfico peruano. Estos profesionales fueron propuestos por gremios y asociaciones vinculadas al cine nacional, y evaluaron las películas que participaron en la convocatoria antes de emitir sus votos.

El Ministerio de Cultura coordinó y acompañó el proceso en su condición de autoridad cinematográfica nacional, pero no participó en la decisión. La entidad facilitó la conformación de los comités e invitó a especialistas propuestos por las organizaciones del sector.

Los integrantes realizaron el proceso de manera autónoma y ad honorem, aplicando sus criterios profesionales después de revisar las obras postulantes. La película que consiguió la mayoría de votos fue seleccionada para representar al Perú en cada uno de los certámenes.

Una vez comunicada la decisión, las productoras responsables deben continuar directamente con las postulaciones ante las Academias de Cine de Estados Unidos y España. Para ello, deberán presentar la documentación solicitada y cumplir con los plazos establecidos por cada organización.

¿Qué reconocimientos obtuvo?

La producción tuvo su estreno mundial en la República Checa, como parte de la edición 58 del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. En esa competencia obtuvo el Premio Especial del Jurado y el Premio FIPRESCI a Mejor Película.

Durante 2025, la cinta también participó en España en la 28.ª edición del Festival de Málaga. En esa ocasión, Paolo Tizón recibió la Biznaga de Plata a Mejor Dirección dentro de la sección documental.

En el Perú, Vino la noche llegó a las salas de cine comercial el 13 de noviembre de 2025. El proyecto fue desarrollado con apoyo del Ministerio de Cultura tras obtener S/ 288 000 en el Concurso de Proyectos de Documental Formato Largo de 2021.

La elección como representante nacional permitirá que la película continúe su recorrido internacional y sea evaluada dentro de los procesos correspondientes a los dos principales premios cinematográficos. Las respectivas academias deberán anunciar en diciembre las listas de producciones preseleccionadas para las categorías en las que participa el largometraje.