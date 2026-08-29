La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó la eliminación de las cédulas empleadas en la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La actividad se desarrolla en las instalaciones de ELM Global Company, donde los documentos son retirados de sus cajas, triturados y transformados en fragmentos de papel.

El material supera las 400 toneladas y fue trasladado desde los almacenes de la ONPE en Lurín, luego de ser recolectado por las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), incluidas las que estuvieron a cargo de los comicios en el extranjero.

El procedimiento cuenta con la supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio Público y especialistas de la Gerencia de Gestión Electoral.

La operación se inició este sábado y tendrá una duración máxima de seis días calendario. Dos especialistas de la ONPE verifican de manera permanente que todo el material entregado sea procesado; después de la trituración, los restos de papel son compactados en bloques para evitar que puedan ser reconstruidos.