La Presidencia del Consejo de Ministros presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo reciba facultades legislativas durante 120 días calendario.

La propuesta, aprobada por el Consejo de Ministros y suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, reúne 66 solicitudes.

El pedido comprende distintas áreas de la administración pública y la economía, entre ellas seguridad ciudadana, orden interno, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, régimen tributario, desarrollo productivo y simplificación de trámites. También incorpora medidas vinculadas con una reforma estructural del Estado.

En materia de seguridad, el Ejecutivo propone modificar normas para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, minería ilegal y delitos informáticos.

Entre las iniciativas figura establecer un marco legal para considerar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y regular la legítima defensa con presunción de inocencia respecto de la racionalidad del medio utilizado.

El proyecto también contempla cambios en el sistema penitenciario, como permitir excepcionalmente la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y apoyo operativo de los penales.

#ÚLTIMO | La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, que contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar medidas para fortalecer la gestión pública y atender las principales prioridades del país.



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