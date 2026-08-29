Las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno expresaron su rechazo a las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, relacionadas con un posible cierre del Parlamento.

Mediante un pronunciamiento conjunto difundido este 28 de agosto, los grupos parlamentarios calificaron sus afirmaciones como contrarias al orden constitucional.

Los legisladores sostuvieron que los comentarios de Gutiérrez afectan el equilibrio de poderes y la representación de la soberanía popular. Asimismo, cuestionaron que el titular de la institución encargada de proteger los derechos y la democracia plantee posiciones que, según señalaron, se oponen a las disposiciones constitucionales.

El pronunciamiento fue suscrito por las cuatro bancadas y califica como incitaciones golpistas las declaraciones atribuidas al defensor del Pueblo.

Los parlamentarios remarcaron que el funcionamiento de las cámaras legislativas se encuentra sujeto a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, las agrupaciones anunciaron que impulsarán medidas institucionales desde el fuero legislativo, dentro de las atribuciones que les corresponden.