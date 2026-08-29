La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma oficial para que los ciudadanos consulten dónde deberán votar en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026.

El sistema permite conocer la ubicación del local, el número de mesa y el orden asignado en el padrón electoral.

La herramienta también muestra la designación definitiva de los miembros de mesa correspondientes a las 89 935 mesas de sufragio instaladas a nivel nacional. La ONPE recomendó a los electores verificar con anticipación la información, debido a que podrían producirse cambios extraordinarios en algunos locales.

ONPE habilita consulta para conocer local de votación y miembros de mesa para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)

Para realizar la consulta, los ciudadanos deben ingresar sus datos de identidad en la plataforma habilitada por el organismo electoral (CLIC AQUÍ).

El aplicativo muestra el local correspondiente, así como su ubicación por región, provincia y distrito. Además, quienes fueron seleccionados como miembros de mesa pueden descargar su credencial y acceder a las capacitaciones virtuales.