Universitario de Deportes busca mantenerse en la lucha por el tetracampeonato. Tras vencer por 3-0 a Los Chankas, el último fin de semana, el conjunto crema viajará a Cajamarca para enfrentar a UTC, este sábado, desde las 3:30 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón (vía L1 MAX). Conoce las principales estadísticas del encuentro y los pronósticos de Inkabet, casa peruana de apuestas deportivas.

En los enfrentamientos disputados durante los últimos cinco años, los merengues suman ocho victorias, mientras que el “Gavilán del Norte” solo registra una. Estos antecedentes reflejan la superioridad del conjunto crema.

Cabe señalar que el cuadro cajamarquino cuenta con Arquímedes Figuera, ex futbolista venezolano de Universitario. El volante disputó más de 60 partidos con los de Ate entre 2017 y 2018. Este fin de semana, enfrentará al club con el que debutó en el fútbol peruano.

Por su parte, los dirigidos por Héctor Cúper necesitan ganar el Torneo Clausura para clasificar a los playoffs por el título nacional. Alianza Lima, vencedor del Apertura, también busca imponerse en el segundo certamen del año y consagrarse campeón después de cuatro años.

“Esta semana estamos muy contentos con lo que hemos hecho y se demostró que el equipo mostró cosas diferentes. Jugamos más en bloque, que es lo que más conforme me deja”, comentó Cúper en conferencia de prensa tras la victoria de Universitario sobre Los Chankas.

“Lapagol” despega con buen nivel

La nueva figura de Universitario, Gianluca Lapadula, ha marcado cinco goles en seis partidos en lo que va del Clausura y cuenta con el respaldo de la fanaticada crema en su primera experiencia en el fútbol peruano. En el reciente encuentro ante Los Chankas, “Lapagol” anotó un doblete.

“Estoy muy contento acá. Me hace muy bien la ‘U’, porque es una familia. Agradezco a toda la hinchada, al grupo y a todos. Hay que seguir así, con la misma actitud y todos juntos”, señaló el ex delantero del Benevento de Italia.

Cabe destacar que Lapadula suma tres partidos consecutivos como titular, una continuidad que refleja la confianza que le tiene Héctor Cúper. En cuanto a las cuotas de Inkabet, la victoria de Universitario paga 2.02, mientras que el triunfo de UTC ofrece 3.70. Por su parte, el empate tiene una cuota de 3.40.