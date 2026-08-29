El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió el proyecto de delegación de facultades legislativas enviado a la Cámara de Diputados y rechazó las críticas relacionadas con el tiempo empleado para su elaboración.

En entrevista con Canal N, explicó que la propuesta pasó por revisiones técnicas antes de ser presentada.

Galarreta señaló que el Ejecutivo sostuvo reuniones con la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Estas coordinaciones permitieron identificar vacíos legales y dificultades que, según indicó, deben ser atendidas para mejorar la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad.

El jefe del gabinete manifestó su confianza en que los diputados respaldarán la solicitud del Ejecutivo, especialmente por las medidas relacionadas con la atención de emergencias y el orden interno. Aseguró que una mayoría apoyaría la propuesta y recordó que el Congreso también tendrá la función de fiscalizar el cumplimiento de las medidas aprobadas.

Respecto a una posible reducción o fusión de ministerios, Galarreta afirmó que ese asunto no está actualmente en la agenda del Gobierno.