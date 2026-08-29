Los asegurados de EsSalud que tienen pendiente de cobrar el subsidio por lactancia, maternidad, incapacidad temporal para el trabajo y por concepto de sepelio, podrán hacerlo próximamente en las respectivas sedes que están distribuidas en todo el país.

En un comunicado, EsSalud señala que como parte del proceso de ordenamiento de sus obligaciones institucionales transfirió hoy a las redes asistenciales de todo el país los recursos necesarios para pagar las facturas pendientes correspondientes al periodo de enero a marzo de 2026.

Precisa que la medida fue dispuesta por la presidenta ejecutiva de la institución, Hilda Sandoval, quien señaló que la ejecución oportuna de esos pagos será responsabilidad de cada red hospitalaria del país.

Montos

En ese sentido, se conoció que se atenderá el pago de S/ 60 millones en subsidios pendientes por conceptos de lactancia, maternidad, incapacidad temporal para el trabajo y sepelio.

De igual manera, la institución de la seguridad social ha dispuesto el pago de S/ 23.8 millones por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a ex servidores comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.