La actriz Sofía Bogani presenta “Visita inesperada”, un unipersonal que explora la resiliencia humana frente a situaciones adversas, a partir de su propia experiencia tras ser diagnosticada con cáncer.

La obra, dirigida por Jesús Alvarez Betancourt, se estrenará el 19 de mayo en el Teatro de Lucía, con funciones los martes y miércoles a las 8:00 p.m.

Una historia íntima contada con humor y sensibilidad

“Visita inesperada” propone una puesta en escena que se aleja del dramatismo para ofrecer una mirada reflexiva y optimista sobre los momentos en que la vida cambia de forma inesperada.

A través de recuerdos, preguntas y descubrimientos personales, Bogani construye un relato que combina cercanía emocional con humor, invitando al público a reflexionar sobre la capacidad de adaptación.

Más allá del diagnóstico: una obra sobre transformación

Aunque el punto de partida es la enfermedad, la obra se centra en el proceso de transformación personal. El montaje aborda cómo el miedo puede convivir con el humor y cómo, incluso en contextos difíciles, es posible encontrar sentido y esperanza.

El unipersonal busca generar un espacio de conexión con el público, especialmente con quienes han atravesado experiencias similares o acompañan a personas en situaciones complejas.

Un “abrazo escénico” para el público

La propuesta ha sido concebida como una experiencia cercana, que invita a mirar la vida con mayor conciencia y gratitud.

Las entradas para “Visita inesperada” están disponibles a través de la plataforma de Joinnus.