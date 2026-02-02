Como parte del ciclo “Presencias que transforman”, el Teatro La Plaza estrena Volver a mirar, una obra de danza-teatro escrita, dirigida y protagonizada por Mirella Carbone, artista con más de 45 años de trayectoria en la danza y el teatro contemporáneo.

La producción tendrá una temporada corta de solo ocho funciones, que se realizarán hasta el 8 de febrero, en la sala ubicada en Larcomar.

Un reencuentro con las memorias del cuerpo

En esta travesía escénica, Carbone se reencuentra con personajes de su pasado que habitan en los rincones más profundos de su cuerpo danzante. A través del movimiento, estas figuras silenciosas y fantasmagóricas emergen para dialogar con su presente.

La obra plantea preguntas sobre las memorias que permanecen en el cuerpo, cómo se transforman con el tiempo y de qué manera dialogan con la identidad actual de la intérprete.

“Volver a mirar” propone así un gesto de revisión y relectura del recorrido vital y artístico, donde lo íntimo se entrelaza con lo colectivo en una experiencia poética.

El cuerpo como archivo vivo

“El cuerpo que danza se convierte en un archivo vivo”, señala Mirella Carbone. “En él habitan la memoria, el tiempo y todo lo que ha sido vivido. Cuando el cuerpo se mueve, recuerda, transforma y comparte aquello que parecía perdido”, afirmó la creadora y protagonista del espectáculo.

La obra invita al público a detenerse, observar y escuchar aquello que el cuerpo aún conserva y resignifica a través del movimiento.

Parte del ciclo “Presencias que transforman”

“Volver a mirar” es la segunda obra del ciclo “Presencias que transforman”, una propuesta curatorial que explora cómo las experiencias individuales pueden modificar nuestra percepción colectiva.

El ciclo se inició con Mi madre se comió mi corazón, escrita y dirigida por K’intu Galiano, y culminará en febrero con el estreno de Una obra para quienes viven en tiempos de extinción, de Miranda Rose Hall, dirigida por Norma Martínez y protagonizada por Fiorella Pennano.

Funciones y entradas

Las funciones de “Volver a mirar” se realizarán de jueves a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m.Las entradas están disponibles en Joinnus, en la boletería del teatro y en la web oficial del Teatro La Plaza.