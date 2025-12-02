La obra teatral “El sistema solar”, escrita y dirigida por Mariana de Althaus y con dirección adjunta de Jimena Del Sante, vuelve a los escenarios de Lima para una corta temporada de diez únicas funciones en diciembre.

El montaje se presentará en la Asociación Cultural Campo Abierto, ubicada en Calle Gral. Recavarren 560, Miraflores, con funciones a las 8:00 p. m.. Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa.

Una cena de Navidad que lo cambia todo

Con más de veinte temporadas a lo largo de su trayectoria, “El sistema solar” retoma su mirada sobre las dinámicas y tensiones familiares.

La historia transcurre durante una cena de Nochebuena, que reúne a los integrantes de la familia Del Solar tras un periodo de distanciamiento. El conflicto se centra en el reencuentro entre el patriarca, el señor Del Solar, y sus hijos Pavel y Edurne.

El resentimiento acumulado de los hijos se enciende a partir de la nueva relación del padre con Paula, expareja de Pavel, lo que genera un clima de confrontación. Lo que inicia como una reunión navideña pronto se transforma en una noche de revelaciones, detonadas por una confesión clave del padre, que obliga a todos a revisar sus vínculos y estructuras familiares.

Elenco y equipo de producción

Para esta temporada, el elenco está conformado por:

Lucho Cáceres

Macla Yamada

Juan Carlos Pastor

Amaranta Kun

Sabrina León-Prado

La producción general está a cargo de JDS Producciones y Verónica Sánchez-Moreno. El público recomendado para la obra es a partir de los 14 años.

Fechas, horarios y entradas

La temporada incluye 10 funciones únicas, programadas a las 8:00 p. m. en las siguientes fechas de diciembre:

5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de diciembre.

Las entradas se venden a través de:

WhatsApp: 997 903 365

997 903 365 Instagram: @jdsproduccionesperu

Se mantienen precios de segunda preventa a S/ 60 hasta agotar stock. La entrada regular tiene un costo de S/ 70.

Datos clave