“El Divorcio” vuelve para una temporada de siete funciones. Del 12 al 28 de septiembre, Melissa Paredes, Julián Zucchi, Stephie Jacobs y Carl Espinal regresan para interpretar a dos hilarantes parejas que deberán luchar por mantener su amor sin matarse en el intento.

La puesta en escena, escrita por el dramaturgo argentino Nelson Valente y dirigida por Marco Palomino, esta vez se presentará en la Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores).

La historia arranca en una cena entre cuatro amigos. Dos de ellos acaban de reconciliarse y deciden revelar el secreto que salvó su matrimonio. Lo que empieza como una velada de copas y confidencias se convierte en un retrato brutal —y muy divertido— de las relaciones modernas, las contradicciones humanas y esos pactos que casi nunca se dicen en voz alta.

El montaje, aclamado por público y crítica en Argentina y Uruguay, llega nuevamente a los escenarios limeños después de una exitosa temporada en el Centro Cultural Ricardo Palma y dos funciones especiales en el Teatro Plaza Norte.

Las entradas están en preventa a través de la web: www.experiencialive.com y Joinnus.