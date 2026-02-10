La obra WANTED propone una relectura audaz de Hamlet, el clásico de William Shakespeare, trasladándolo a un escenario donde los medios de comunicación toman el control del relato en medio de un clima electoral.

Escrita por Juan José Oviedo y dirigida y versionada por Jimena Del Sante, la pieza apuesta por el humor absurdo, la sátira política y el juego escénico como herramientas para cuestionar el poder y la justicia.

Teatro dinámico y elenco multifacético

Con una duración de 60 minutos, la puesta en escena se define como una “comedia absoluta”, interpretada por un elenco de cinco actores que asumen múltiples personajes en escena, recuperando la esencia lúdica y artesanal del teatro.

El elenco está conformado por Gabriel Poémape, Rocío Olivera, Jesús Oro, Paola Vera y José Miguel Herrera, jóvenes intérpretes que dan vida a versiones renovadas de personajes icónicos como Hamlet y Ofelia, resaltando la rebeldía juvenil frente al sistema.

Temporada, lugar y público

WANTED se presentará del 7 al 29 de marzo, con funciones los sábados y domingos a las 7:00 p.m., en el Club de Teatro de Lima. La obra está dirigida a público mayor de 15 años.

Dirección y equipo técnico

La dirección general está a cargo de Jimena Del Sante, quien cuenta con más de 15 años de trayectoria y más de 20 montajes dirigidos, entre ellos Stockmann, San Alipio, Amor al Cubo y Todos mis miedos.La asistencia de dirección está a cargo de Jadher Fuentes.

Entradas

Las entradas están disponibles mediante WhatsApp (997 903 365) y a través del Instagram @jdsproduccionesperu.