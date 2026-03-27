La obra teatral ¿Y Giulia?, escrita y dirigida por Italo Cordano, regresa a la cartelera limeña con una segunda temporada que se iniciará el 7 de mayo y se extenderá hasta el 7 de junio.

La puesta en escena, protagonizada por Luciana Arispe y Nacho Di Marco, se presentará en el Teatro Antonio Banderas, como parte de una propuesta que fusiona teatro, gastronomía y música en un formato inmersivo.

La producción está a cargo de PIAF Producciones, empresa dedicada a experiencias escénicas con más de una década de trayectoria.

Una comedia romántica sobre identidad y presión social

La historia gira en torno a Giulia, una mujer que ha permanecido durante años en un segundo plano dentro de su entorno familiar y que decide replantear su vida cuando su hermano anuncia su matrimonio.

A partir de ese momento, inicia una búsqueda personal que la lleva a experimentar citas fallidas, sesiones de terapia y decisiones impulsivas, en un proceso que la confronta con sus verdaderos deseos y aspiraciones.

La obra aborda temas contemporáneos relacionados con la presión social, las expectativas familiares y la autoexigencia que enfrentan muchas mujeres en la etapa adulta.

El montaje es considerado un spin-off de la obra La Tribu, que tuvo una favorable acogida por parte del público y la crítica.

Una experiencia teatral inmersiva con gastronomía y música

Además del desarrollo escénico, ¿Y Giulia? propone una experiencia multisensorial en la que los asistentes pueden consumir bebidas y piqueos durante la función.

Al finalizar la obra, el público tendrá acceso a un espacio denominado “Llorake”, inspirado en el universo visual y emocional del personaje principal, donde se complementa la experiencia artística con música y ambientación temática.

La propuesta busca integrar entretenimiento, interacción social y gastronomía en un mismo evento cultural.

Trayectoria del elenco y equipo creativo

El director Italo Cordano ha participado en diversas producciones teatrales, entre ellas el unipersonal Rudo, protagonizado por Carlos Carlín, así como otras obras y espectáculos de comedia.

Por su parte, Luciana Arispe cuenta con experiencia en teatro musical, clown hospitalario y producciones escénicas como La Tribu, Las Chicas de 4to C y La Inquilina.

El actor argentino Nacho Di Marco ha participado en producciones televisivas como Los Vílchez, Princesas y Junta de vecinos, además de películas como Medias hermanas y Sube a mi nube.

Fechas, funciones y venta de entradas

La obra se presentará desde el 7 de mayo hasta el 7 de junio, con cuatro funciones semanales en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma digital Joinnus.