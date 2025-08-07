La aclamada directora venezolana Mariana Rondón, radicada en Perú desde hace una década, confirmó el estreno nacional de su nueva película “Zafari” para el próximo 28 de agosto en cines de Lima y regiones. La cinta llega tras su paso por el 72° Festival de Cine de San Sebastián, donde tuvo su premiere mundial, y forma parte de la Sección Oficial de Competencia Latinoamericana de Ficción en el 29° Festival de Cine de Lima.

Zafari es la sexta película de Sudaca Films, productora fundada por Rondón y la peruana Marité Ugás, quienes coescribieron el guión. Esta producción cuenta con el respaldo del Estímulo de Proyectos de Largometraje de Ficción 2020 del Ministerio de Cultura del Perú (DAFO).

Filmada en Lima, México y República Dominicana, Zafari cuenta con un elenco internacional: la actriz chilena Daniela Ramírez, los peruanos Claret Quea, Beto Benites, la joven revelación Varek La Rosa, y el actor venezolano Francisco Denis.

Una fábula distópica sobre el miedo, la escasez y la fragilidad humana

La historia se ambienta en un contexto de crisis extrema, donde un hipopótamo en un zoológico se convierte en el eje de un misterio que moviliza al vecindario. Con tintes de suspenso, terror y humor crítico, la película plantea una metáfora sobre las crisis latinoamericanas y cómo estas borran las diferencias de clase cuando el miedo y el hambre se imponen.

“Mi inspiración fue una nota del 2015 sobre hechos insólitos en un zoológico de Caracas. Nos preguntamos cómo pudimos llegar hasta aquí. Dejamos abiertas las preguntas, mientras las imágenes se suceden”, reflexiona Rondón.

Con una narrativa visual potente y provocadora, Zafari marca un hito en el cine nacional por su enfoque original y mirada crítica, al tiempo que representa un nuevo impulso de internacionalización del cine peruano, gracias a su coproducción con seis países: Perú, México, Brasil, Francia, Chile, República Dominicana y Venezuela.

Una dupla premiada y con proyección global

La dupla Rondón-Ugás ya ha sido reconocida en festivales de gran prestigio. Su cinta Pelo Malo (2013) obtuvo la Concha de Oro de San Sebastián, entre más de 50 premios internacionales. Su más reciente trabajo conjunto, La hija de la española, ha sido seleccionada para competir en el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia y en el TIFF 50 de Toronto.

Zafari es producida por Sudaca Films, compañía de cine independiente con sede en Lima y Caracas, cuya filmografía incluye títulos como Contactado (2020), El chico que miente (2011) y Postales de Leningrado (2007).

🎬 Mira el tráiler oficial aquí: https://youtu.be/HLkzkvlfpGI