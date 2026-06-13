La selección de Brasil inicia su participación en el Mundial 2026 con un exigente encuentro frente a Marruecos por la primera fecha del Grupo C. La Copa del Mundo enfrentará a dos equipos que llegan con aspiraciones de avanzar a las etapas decisivas del torneo y que buscarán sumar sus primeros puntos en la competencia.

El conjunto sudamericano afronta el certamen con la expectativa de volver a pelear por el título mundial después de más de dos décadas. Por su parte, el cuadro africano intentará ratificar el crecimiento mostrado en los últimos años y mantener el protagonismo alcanzado en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Desde la madruga de este sábado, miles de hinchas de la selección marroquí se congregaron en las calles de la ciudad de Nueva York portando banderolas y entonando cantos para alentar al equipo africano.

Así estaba Times Square esta madrugada, tomada por miles de aficionados marroquíes.



Este sábado puede ser una locura en la ciudad.



18:00 Brasil - Marruecos



20:30 Game 5 del Spurs - Knicks (1-3) en San Antonio, pero con miles de personas rodeando el Madison. @elmundoes pic.twitter.com/0JwU8sdaSt — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) June 13, 2026





¿Cuándo y dónde se juega el partido?

El encuentro entre Brasil y Marruecos está programado para este sábado 13 de junio. El escenario será el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este recinto alberga algunos de los partidos más importantes del campeonato y cuenta con capacidad para más de 82 mil espectadores. Se espera una importante presencia de aficionados de ambas selecciones en las tribunas.

EL PRIMERO EN LLEGAR 😎



🗣️ @ManuOlivari desde el MetLife Stadium, sede del GRAN DUELO entre Brasil y Marruecos.



¿Lo tenían BILINGÜE? 🚬#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/aJoOiCHasD — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026





🕛📡 ¿A qué hora y en que plataformas ver el partido desde Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido desde las 5:00 p.m. El encuentro corresponde a la jornada inaugural del Grupo C del Mundial 2026.

La expectativa es alta debido al nivel de los jugadores que integran ambos planteles. Además, el resultado podría ser determinante para las aspiraciones de cada selección en la fase de grupos.

El partido podrá seguirse a través de diversas señales de televisión, plataformas de streaming y emisoras radiales. Los aficionados tendrán varias opciones para seguir las incidencias del encuentro desde Perú.

Plataformas y canales Radio América TV RPP 89.7 FM América tvGO RPP 730 AM D Sports Audioplayer de RPP DGO Disney+ DAZN Paramount+

Además de la transmisión en vivo, distintos medios digitales realizarán la cobertura minuto a minuto del compromiso. El encuentro figura entre los partidos más esperados de la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026.

Expectativa

Brasil afronta este debut luego de imponerse por 2-1 a Egipto en un partido amistoso de preparación. El equipo busca consolidar el proceso liderado por el técnico italiano Carlo Ancelotti, quien asumió el mando de la selección en mayo de 2025.

La escuadra brasileña también intentará dejar atrás las eliminaciones sufridas en los cuartos de final de Rusia 2018 y Catar 2022. Con figuras como Vinicius Junior, Raphinha, Marquinhos y Casemiro, la Canarinha aspira a conquistar su sexto campeonato mundial.

Marruecos llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Noruega en su más reciente encuentro preparatorio. El combinado africano mantiene la base del equipo que alcanzó el cuarto lugar en Catar 2022, la mejor actuación de una selección africana en la historia de los mundiales.

Entre sus principales referentes destacan Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Yassine Bounou y Azzedine Ounahi. El objetivo de los Leones del Atlas es volver a competir entre las selecciones más destacadas del torneo.

Brasil alinearía con Alisson Becker en el arco; Éderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Alex Sandro en defensa; Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá en el mediocampo; mientras que Raphinha, Vinicius Junior e Igor Thiago integrarían el ataque.

Marruecos formaría con Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss; además de Brahim Díaz, Zakaria El Ouahdi e Ismael Saibari en la zona ofensiva.