Esperanza intacta. Tras la derrota ante Universitario, la Asociación Deportiva Tarma (ADT), da vuelta a la página y ahora se dedican a lo que viene, el partido de visita ante Deportivo Garcilaso en la ciudad Imperial. Las posibilidades de clasificar por tercera vez a la Copa Sudamericana están intactas, según dio a conocer el DT Horacio Melgarejo.

Este sábado 1 de noviembre juega de visita contra Garcilaso, luego de local contra Los Chankas y finaliza de visita contra Comerciantes Unidos.

De nueve puntos en disputa, si consigue 5 -por lo menos- estaría alcanzando el objetivo.

Mientras que, a Sport Huancayo con 45 puntos también le resta jugar solo dos partidos uno de local y otro de visita.

El técnico del Rojo Matador, Richard Pellejero, también tiene la misma aspiración de conseguir nuevamente fútbol internacional. Según los resultados que se darán uno de ellos clasificaría, o en el mejor de los casos los dos, todo dependerá de las tres últimas fechas.