Tarma vivió una tarde redonda, de esas que se gritan con el alma y se celebran en cada rincón de la ciudad. La Asociación Deportiva Tarma (ADT) se sacó la sal y, con fútbol de alto vuelo, pasó por encima de Los Chankas con un categórico 4-0 que lo vuelve a meter en la pelea.

Desde el pitazo inicial, el cuadro tarmeño salió enchufado, bien parado y con hambre de gol. A los 5’, Joao Rojas tuvo la primera clarita, pero se nubló en la definición ante Carlos Pimienta y compañía. Más tarde, a los 22’, Jordan Guivin sacó un fierrazo que besó el ángulo, avisando que el gol estaba al caer. Sin embargo, la primera mitad se cerró sin romper el cero, pese al dominio del Vendaval Celeste.

Festejo celeste

En el complemento, el técnico movió el banco y le cambió la cara al equipo. Con los ingresos de Hidalgo, Cabello y Bauman, ADT ganó profundidad y contundencia. A los 55’, el capitán Víctor Cedrón sacó un misil de media distancia que infló las redes y desató la locura en las tribunas.

Con el marcador a favor, los locales no levantaron el pie del acelerador. Cinco minutos después, Rojas metió un pase preciso y Jonatan Bauman definió de zurda para el 2-0. El vendaval tarmeño no se detuvo: a los 75’, otra vez el argentino dijo presente y firmó su doblete con un remate letal.

Ya en tiempo añadido, Bauman se puso el traje de asistidor y Luis “Chin” Benites selló la goleada con el cuarto tanto. El pitazo final de Mike Palomino confirmó la fiesta: ADT ganó, gustó y goleó. Tarma celebra… y en La Victoria también miran de reojo ya que Chankas baja a segundo lugar y Alianza Lima sube a la punta del Apertura.