Este lunes se llevaron a cabo en la Videna las elecciones para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde Agustín Lozano Saavedra fue reelegido para el periodo 2025-2030. La votación culminó con 61 votos a favor, tres en blanco y ninguno en contra, según informó RPP.

Con esta reelección, Lozano se asegura 12 años al mando del fútbol peruano, luego de haber asumido en 2018 tras la salida de Edwin Oviedo. De esta forma, iguala en tiempo de gestión a Manuel Burga (2002-2014) y supera a Nicolás Delfino (1992-2002).

La candidatura de Lozano fue la única lista presentada, por lo que no tuvo oposición para extender su mandato cuatro años más. Inicialmente, el estatuto fijaba la gestión hasta 2029, pero se amplió hasta 2030.

Junta Directiva 2025-2030

La nueva directiva de la FPF estará conformada por:

Presidente: Agustín Lozano

Agustín Lozano Vicepresidentes: Lander Alemán y Luis Duarte

Lander Alemán y Luis Duarte Directores: Claudio Limaylla, Gabriela Moreno, Raúl Lozano, Osias Ramírez, Juan Rickets, Fredy Ames, Farid Awad y Franklin Chuquizuta

Las nuevas autoridades asumirán oficialmente funciones el 20 de diciembre de 2025.