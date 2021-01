Aixa Vigil: “En menores nos va bien, pero en mayores fallamos”

De carácter dulce y muy divertida, pero con un gran profesionalismo. Así es Aixa Vigil, cuya dedicación al deporte que tanto ama hizo que a los 16 años deje el Perú para estudiar becada en los Estados Unidos. Hoy está a un año de acabar su carrera de Negocios Internacionales, y hace solo unos meses, producto de la pandemia, tuvo la oportunidad de volver al Perú y competir en el torneo local por Alianza Lima, donde fue considerada una de las mejores del campeonato.

¿Cómo te sentiste al volver a jugar un torneo peruano después de años?

Fue súper emocionante. Yo siempre dije que no pensaba regresar a la liga peruana, porque tengo prohibido jugar un torneo profesional durante el tiempo que esté estudiando, pero el campeonato que se jugó a fines del 2020 (Copa Nacional de Voley Movistar) no lo era. Hice mis papeles correspondientes y Alianza me recibió de la mejor manera. Logramos llegar a la final, y todo fue gracias al excelente grupo que había.

Siempre se critica a las voleibolistas que se van a EE.UU.

Yo siempre he tratado de marcar una diferencia. Justamente cuando jugué el año pasado, sabía que tenía que dar lo mejor de mí, porque sino todas las chicas que están en Norteamérica iban a ser juzgadas. Sabía que estaba en un buen nivel deportivamente, pero tenía que demostrarlo. El nivel de Perú no es sencillo, pero Carlos Aparicio y las chicas me ayudaron bastante. Creo que eso hizo que pueda destacar.

¿Por qué crees que Perú no obtiene logros desde hace años?

Creo que es un problema más gerencial que de las deportistas. Siempre pongo como ejemplo a Colombia que vino desde abajo. Tiene al mismo entrenador desde hace 4 años y le está yendo super bien. Creo que el técnico es la base de cualquier resultado. No podemos pedirle a un equipo que está trabajando un mes, un título. Es de menos a más y eso la gente no lo entiende.

¿Y a nivel de jugadoras?

Perú tiene jugadoras internacionales, pero a nivel de la región igual es muy poco. En Argentina, por ejemplo, las chicas de mi categoría están jugando en clubes de la Primera de Italia, Francia, mientras que las peruanas, la mitad sigue en Perú y la otra ya no se dedica al voley. Esto último es algo muy común. En las categorías menores siempre nos va bien, pero en mayores fallamos y eso es justamente porque ya no hay un grupo amplio para elegir. Ahora la Federación tiene un nuevo presidente, ojalá las cosas se encaminen.

¿Cómo ven el voley de Perú allá?

Muchos me han preguntado cómo hacemos para que el Perú siempre tenga jugadoras tan buenas. Creo que Perú siempre ha tenido una Liga muy fuerte, pero que aún nos falta hacerla más conocida. Sé que no va a llegar al nivel del campeonato de fútbol, pero deberíamos estar cerca.

¿Qué opinas de la cancelación del torneo?

Sé que las cosas están yendo mal en Perú, pero también que una deportista se prepara para competir, es su trabajo, y postergarlo no es lo mejor, sobre todo cuando con el fútbol no se hizo, pese a que habían varios contagios. El voley no debería cancelarse, las jugadoras son disciplinadas.

¿Cómo has llevado la pandemia?

Yo sé que la pandemia ha hecho mucho daño a todos, yo he perdido dos tíos, pero a la vez he podido disfrutar a mi familia, ya que normalmente no tengo tiempo. O estoy en clases o entrenando. Hace cuatro años no paso mi cumpleaños ni el de mi hermano con mis seres queridos. Esas cosas las he apreciado mucho. Creo que entre todo lo malo, uno debe buscar el lado bonito de las cosas, y definitivamente es mi familia.

¿Jugarás este año por la selección?

En la Federación me comentaron que habría un torneo en septiembre y otro en octubre (Panamericano de la Juventud y Panamericano clasificatorio al Mundial), y que estaba convocada. Yo siempre voy a estar dispuesta a jugar por Perú. El problema es que las últimas veces que lo he hecho yo lo he financiado. Ahora ya no estoy en esa posibilidad, así que voy a tener que conversarlo. Los pasajes me cuestan como 3 mil dólares.

Perfil

Aixa Vigil es voleibolista peruana. Actualmente, cursa el cuarto año de negocios internacionales en Oral Roberts University de los Estados Unidos, donde juega la liga Universitaria. En la Copa Nacional de Voley Movistar 2020 fue una de las mejores jugadoras.