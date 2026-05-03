La cadena gastronómica La Pollerona inauguró un nuevo restaurante en el distrito de Comas, consolidando su proceso de expansión en Lima y alcanzando un total de 11 locales en sus once años de operación.

Esta apertura representa la segunda realizada por la marca en lo que va del año y forma parte de su estrategia de crecimiento en zonas con alta demanda por propuestas gastronómicas accesibles.

Expansión hacia distritos con alta demanda

Antes de su llegada a Comas, la cadena ya contaba con presencia en distritos como Los Olivos, San Juan de Lurigancho, El Agustino y Manchay, donde ha desarrollado operaciones orientadas al público urbano.

La empresa señaló que la apertura responde a la necesidad de acercar su oferta a consumidores que ya conocían la marca, pero que no contaban con un punto de atención cercano.

Este nuevo establecimiento permite ampliar la cobertura hacia un distrito considerado uno de los principales polos comerciales de Lima Norte.

Lima Norte impulsa el crecimiento comercial

La apertura del nuevo local se enmarca en el crecimiento sostenido de Lima Norte, una zona que en los últimos años ha experimentado un aumento en el desarrollo urbano y comercial.

Distritos como Comas y Los Olivos se han consolidado como ejes de consumo, impulsando la llegada de nuevas propuestas gastronómicas y comerciales que buscan atender a una población en constante expansión.

Este escenario ha generado oportunidades para negocios del rubro gastronómico que buscan posicionarse en zonas con alta actividad económica.

Estrategia de posicionamiento y visibilidad

Como parte de su crecimiento, la marca ha planteado reforzar su presencia en medios tradicionales y plataformas digitales, con el objetivo de mantener visibilidad en el mercado y consolidar su posicionamiento en distintos sectores de la ciudad.

La empresa indicó que su estrategia incluye mantener un flujo constante de comunicación y acercamiento al público, en paralelo con la expansión territorial de sus locales.