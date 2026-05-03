El universo de The Big Bang Theory continuará expandiéndose con el estreno de Stuart no logra salvar el universo, nueva producción que llegará en julio a la plataforma HBO Max.

El anuncio fue realizado durante la CCXP México, donde también se confirmó que la banda sonora original estará a cargo del compositor Danny Elfman, ganador de premios Emmy y Grammy y nominado al Oscar.

Una aventura multiversal protagonizada por Stuart

La nueva serie tendrá como protagonista a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que apareció recurrentemente en la serie original.

La historia se inicia cuando Stuart recibe la misión de restaurar la realidad tras romper accidentalmente un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, lo que provoca un apocalipsis multiversal.

Durante la trama, el protagonista contará con la ayuda de su novia Denise, su amigo el geólogo Bert y el físico Barry Kripke, mientras enfrentan distintas versiones de personajes provenientes de universos alternativos.

El elenco principal y equipo creativo

La serie estará protagonizada por:

Kevin Sussman (Stuart)

(Stuart) Lauren Lapkus (Denise)

(Denise) Brian Posehn (Bert)

(Bert) John Ross Bowie (Barry)

La producción estará a cargo de Chuck Lorre, creador original de la serie madre, junto a Zak Penn y Bill Prady, en colaboración con Warner Bros. Television.

Una nueva etapa para el universo de la serie

Con esta producción, la franquicia busca explorar nuevos escenarios narrativos dentro del formato de comedia, integrando elementos de ciencia ficción como viajes entre universos alternativos.

El proyecto marca una nueva expansión del universo televisivo iniciado por The Big Bang Theory, una de las comedias más exitosas de la televisión en las últimas décadas.