Un hombre que transitaba la noche del viernes 1 (Día del Trabajo) por la avenida Nicolás Arriola en la asociación de vivienda y taller ATMAT del distrito Gregorio Albarracín en Tacna fue arrollado y abandonado herido.

El causante del atropello sería una motocicleta lineal que estuvo circulando por la zona de forma temeraria conducida por un varón en estado de ebriedad, según señalaron los lugareños.

Evacuado en camioneta de serenazgo

Agentes de Seguridad Ciudadana del distrito Gregorio Albarracín se dirigieron a la zona tras de vecinos. Según los interventores, hallaron a personas que intentaba ayudar al varón atropellado de apariencia joven y quién dijo llamarse Pastor Chura Yunta.

La persona herida presentaba lesiones en el dorso y en la cabeza, recibió los primeros auxilios de los serenos, luego se solicitó una ambulancia del SAMU para trasladarlo a un centro asistencial, pero ante la demora los agentes utilizaron una camioneta del serenazgo para trasladarlo al centro de salud San Francisco.

Responsable aprovechó la oscuridad

Los serenos indagaron sobre el causante del atropello y vecinos informaron que una motocicleta lineal había arrollado al peatón, pero no pudieron anotar la placa ni otras características del vehículo menor que fugó aprovechando la oscuridad y poca presencia de personas.