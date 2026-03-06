Hace tres décadas, un programa dejó una huella imborrable en el periodismo deportivo: «Goles en acción». El recordado espacio vuelve a la escena nacional nada menos que en TV Perú y, siempre, bajo la tutela de Alberto Beingolea. Si bien no pierde su esencia, el show se adapta a las nuevas exigencias del público (todos los domingos, a las 8:00 p. m.).

TV Perú tiene llegada a todo el país, pero no posee un alto nivel de rating. ¿Cómo piensas captar a las personas?

El rating mide la sintonía de Lima y de seis ciudades más. La importancia de TV Perú es que llega a todo el país, a lugares donde no se mide el rating ni llegan otros canales. Si ahí lo midieran, sería totalmente distinto. Sin embargo, sí es cierto, en los lugares donde se mide la sintonía, es baja. Espero que el público comience a conocer la propuesta y a llegar al canal. ¿Cuál es la estrategia? Apelar a una cosa que normalmente funciona en la TV: el fútbol. Cuando comenzó «Goles en acción», hace bastante tiempo, en Global Televisión, este era un canal con los niveles de sintonía que tiene TV Perú. No obstante, terminó siendo el líder en su horario durante años. Se trata de hacer un buen producto y vamos a tener éxito de todas maneras.

En la actualidad, se ha hecho popular la llamada brutalidad. ¿Lo has visto? ¿Qué te parece?

No estoy de acuerdo. Me parece que eso no es periodismo. Respeto cualquier estilo de programa, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo no entiendo por qué una persona estudia cinco años técnicas de periodismo, de llegada a la gente y demás, para sentarse en una mesa a gritar... para eso, mejor no estudien, ¿no? Yo sí creo en la fuerza y en la calidad del periodismo. Pienso que en los últimos años, el periodismo prácticamente ha desaparecido de las propuestas deportivas televisivas. Si hoy miras el contenido, es muy parecido: se ponen las personas a conversar y ya está. Y eso no es periodismo. El periodista es el que acude a la calle, el que busca información, el que la encuentra, el que la sabe procesar, el que la trabaja y la entrega de la mejor manera al receptor. Eso es lo que quiero hacer otra vez: que vuelva a haber periodismo en un programa deportivo.

¿Piensas que el público actual se acostumbró más a los debates intensos que al análisis?

El gran problema de lo que se llaman debates intensos, es que no se entiende lo que quieren decir. Si todos gritan al mismo tiempo, es bien difícil entender los conceptos. Puede ser que haya gente a la que le guste y está bien. Si les gusta eso, les adelanto que no lo van a ver en «Goles en acción». Vamos a hacer una cosa distinta, aquí vas a ver análisis y, en algún momento, un debate alturado, pues si uno habla, el otro se calla; y viceversa, para que se puedan entender las posiciones. La fuerza del debate estará en el argumento y no en el insulto ni en el grito ni en la prepotencia. Creo que tenemos que sumar para tratar de levantar el fútbol peruano. ¿Qué significa? Aportar ideas y comenzar a construir, por ahí va la cosa. Y no solamente habrá debate, espero es que recordemos lo que era el programa en los 90: un lugar donde se veía el trabajo periodístico y de investigación.

Mencionaste que el programa mantendrá el sello original, pero adaptado a las nuevas modalidades de la actualidad. ¿Te refieres al enfoque en las redes sociales?

Sí, por ejemplo, ya hemos sacado un programa al aire donde se plasmó todo esto. Se vio un informe de la biografía de Pablo Guede, otro del tricampeonato de la “U”, otro de la travesía copera de Sporting Cristal en la Libertadores, y así. Y respecto a las redes sociales, así como estuvo la transmisión en el canal 7, en paralelo salió en las redes sociales un programa que reportaba «Goles en acción», con un conductor en streaming en vivo, que captaba las reacciones del público para pasarlas a la televisión, donde encontraba una respuesta. Durante el streaming, Nair Aliaga llegó del estadio y fue a saludar, lo mismo hicimos Javi Sáenz, Julio Menéndez y yo. En los comerciales, bajé dos veces a tomar contacto con la gente y a contar qué es lo que venía en el programa. Fue una cosa nueva novedosa que vi y me parece simpática.

Finalmente, «Goles en acción» también apareció en YouTube. ¿Qué te parece el contacto con un tipo diferente de espectadores?

Sí, son distintos. Por supuesto, la propuesta continúa viva. En las redes de «Goles en acción», vamos a seguir haciendo el programa de 1:00 a 2.30 p. m., que tiene el formato habitual de YouTube: cinco personas que se sientan a conversar. Es diferente en el sentido que no encuentras brutalidad, sino que se respetan las reglas que mencioné antes. Quien está en la mesa, tiene argumentos, los establece, los expresa y produce un diálogo con el que pretendemos sacar conclusiones. Eso va a continuar todos los días, de lunes a viernes. Obviamente, la propuesta televisiva tiene que ser televisiva. No vamos a cometer de ninguna manera el error de pretender hacer streaming en televisión como que no pretendemos hacer televisión en streaming. Son dos focos diferentes.

Asimismo, tras el éxito de sintonía de la “Noche Crema”, Alberto anunció que Radio Nacional tiene permiso para transmitir la Liga 1 y espera inaugurar esa programación este fin de semana.