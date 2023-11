Se jugaba la final del Torneo de Reservas del fútbol peruano y su equipo Sporting Cristal enfrentaba a Universitario de Deportes, que quería completar la performance 2023, ganando también el torneo de Promoción.

Y apareció César Aldair Vásquez Garcés, el jugador sullanero, que con sus dos goles le dieron el título al equipo “cervecero” y lo consagró campeón del torneo de Reservas.

Según contó a Sullana Deportes empezó jugando a los 14 años de edad, y en base a su talento y sus buenos goles empezó a romperla en el fútbol de menores de la provincia de Sullana, siendo formando en la San Martín de Marcavelica, donde llegó a anotar 20 goles en un solo torneo siendo su entrenador Mario Palacios.

UN GRANDE

Aldair también destacó en los Juegos Escolares ya empezaban hablar del pequeño jugando, jugó Copa Federativa en la etapa nacional y posteriormente fue llamado a un micro ciclo de la selección Sub 15 de Perú.

Sus excelentes actuaciones fue motivo para ser llamado a las filas del Sporting Cristal, y con este equipo Aldair fue llamado a los micros ciclo de la selección Sub 17 y este año fue promovido al primer equipo de Tiago Nunes. El sullanero fue llamado a la selección Sub 20 de Perú, pero hasta el momento no logra debutar profesionalmente.

El contrato de Aldair Vásquez termina hasta fin de año, pero ya se vocea su renovación en el equipo del Rímac, aunque su máximo deseo es debutar en el equipo que lo formó desde los 15 años.