En los últimos años, los casos de futbolistas con problemas cardíacos han ido aumentando. Lamentablemente, un atleta peruano se une a esta lista: se trata del defensor Alexander Callens. Por ahora, por su diagnóstico, no tiene una fecha estimada para regresar a los terrenos.

PREOCUPADO

La situación del zaguero de 32 años en el AEK de Grecia era una incógnita, pues pasó de ser titular fijo a no ser convocado a partir de noviembre. Y en medio de estas circunstancias, el exjugador de Sport Boys optó por usar sus redes sociales para aclarar su presente deportivo.

De acuerdo al post de Alex en Instagram, en enero sufrió de un proceso viral y debió someterse a diferentes pruebas. Y durante estos exámenes, los médicos le detectaron “una ligera alteración cardíaca”. Así las cosas, le recomendaron inmediatamente tener algunos meses de reposo “para realizar nuevas exploraciones”.

“Siento no poder ayudar en este momento al equipo, pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde afuera”, comentó Callens. Debido a ello, el central nacional no sabe cuándo volverá a pisar una cancha y existe la posibilidad de que no vuelva a jugar en lo que resta de la temporada. Tanto su club como la selección peruana sentirán su ausencia.

HISTORIAL

Christian Eriksen, Sergio Agüero, Piotr Zielinski, Alphonso Davies o Aubameyang son algunos casos recientes de jugadores con problemas cardíacos. Solo el “Kun” se retiró.