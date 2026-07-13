El delantero noruego Alexander Sørloth recibió mensajes amenazantes en redes sociales luego de la eliminación de Noruega del Mundial 2026. Su pareja, Lena Selnes, denunció que varias publicaciones suyas fueron respondidas con insultos y advertencias contra el futbolista.

A través de sus redes sociales, Selnes señaló que la competencia deportiva puede provocar emociones intensas, pero consideró que estas no deben convertirse en expresiones violentas. Su mensaje hizo referencia a los comentarios que recibió tras la participación de Noruega en el torneo.

“El Mundial trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar”, escribió Selnes.

Entre los mensajes dirigidos al entorno del delantero se encontraban amenazas y frases de odio contra el jugador. Algunos usuarios llegaron a publicar comentarios en los que pedían que Sørloth abandonara el país e incluso realizaron advertencias contra su integridad.

Otros futbolistas también reportaron ataques

El caso del atacante noruego se suma a otras situaciones similares registradas durante el torneo. El colombiano Jáminton Campaz también denunció mensajes de rechazo luego de la eliminación de su selección ante Suiza en la tanda de penales.

Tras ese encuentro, el futbolista compartió una publicación en la que reflexionó sobre la derrota y pidió mantener el respeto pese a la decepción deportiva.

“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, expresó.

La situación de Campaz fue relacionada con el antecedente del exdefensor colombiano Andrés Escobar, quien fue asesinado en 1994 luego de marcar un autogol durante el Mundial disputado en Estados Unidos. Tras los mensajes recibidos, el jugador decidió no regresar a Colombia de inmediato para proteger su seguridad y la de su familia.