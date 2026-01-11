Una semana después de haber empezado la pretemporada, Alianza Lima disputó su primer amistoso de rigor: perdió 1-2 con Independiente de Avellaneda, en la Serie Río de La Plata. El balance no es definitorio, ni en lo individual ni colectivo, pues hubo muchos cambios y varios futbolistas estuvieron fuera de su posición.

LABOR

Por ejemplo, Jairo Vélez apareció como lateral derecho y si bien resaltó con buenos pases y desbordes, no terminó de desequilibrar. Lo mismo ocurrió con Federico Girotti, quien se inclinó a la banda y se notó apurado. Como “9”, Paolo Guerrero quedó encerrado.

Quien sí destacó con más relevancia fue Sergio Peña, manejando los hilos en el medio para habilitar a Eryc Castillo. El ecuatoriano trató de explotar, aunque no liquidó. En el complemento, su rol fue asumido por Alan Cantero, quien sí logró facturar: recibió un centro de Cristian Carbajal y remató cruzado (55’).

No obstante, el “Rojo” remontó con el curioso protagonismo de ambos jugadores íntimos. En principio, Cantero hizo un mal despeje y el balón pasó entre sus piernas en el tiro libre de Matías Abaldo (62’); luego, Carbajal no retrocedió y Santiago Montiel marcó, tras frágil presión inicial de Josué Estrada (67’). La historia acabó ahí.