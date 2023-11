Tras la histórica victoria y campeonato de Universitario ante Alianza Lima, en Matute, el delegado del cuadro blanquiazul, Tito Ordóñez, descartó que el club haya decidido apagar las luces.

“Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación. Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución”, dijo a la prensa.

“Las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades. No hemos quedado expuestos a una sanción porque son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones. ¿El club acató órdenes? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Se han labrado actas con el Ministerio Público, ya el club lo detallará. No es una decisión de la institución si hay premiación, vuelta olímpica o luz”, añadió.

Anuncian investigación

Luego de perder la final de la Liga 1 ante Universitario de Deportes, el cuadro blanquiazul ahora tendrá que enfrentar al Ministerio Público por el “apagón” que se produjo al final del encuentro.

Como se recuerda, luego del pitazo final que coronó a los cremas como los nuevos campeones nacionales, las luces del estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria, se apagaron por completo, poniendo en riesgo a todos los presentes.

“Fiscalía de Prevención del Delito derivó a Fiscalía Penal de Turno la investigación contra los que resulten responsables de los presuntos delitos de exposición de personas al peligro y disturbios en agravio de ciudadanos y agentes de la #PNP, tras final del clásico del fútbol”, señaló la Fiscalía.