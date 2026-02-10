Alianza Lima afronta uno de los partidos más determinantes del inicio de temporada cuando reciba al 2 de Mayo, por el encuentro de vuelta de la Copa Libertadores.

El conjunto blanquiazul está obligado a ganar en el Estadio Alejandro Villanueva para revertir el 0-1 sufrido en el partido de ida disputado en Pedro Juan Caballero.

Si bien Alianza suma seis puntos de seis posibles en el Torneo Apertura, su rendimiento colectivo aún no convence a la afición, que espera una versión más sólida acorde a la jerarquía de su plantel y a la ambición de repetir la histórica campaña internacional del año pasado y romper la sequía de títulos nacionales que ya se extiende por tres temporadas.

Un triunfo ajustado que dejó señales de alerta

El último domingo, Alianza Lima sufrió más de lo previsto para imponerse por 2-1 a Comerciantes Unidos en Matute. El gol del triunfo llegó en los minutos finales desde el punto penal, convertido por Paolo Guerrero, quien luego del encuentro fue autocrítico con el rendimiento del equipo.

“Tenemos que corregir algunos errores. Me quedo con el esfuerzo del grupo para presionar, pero hay que mejorar porque el miércoles será más duro”, señaló el capitán blanquiazul tras el partido.

Guerrero reconoció falencias en defensa, definición y en el pase final, aspectos que han permitido a los rivales generar peligro y que han privado a Alianza de concretar varias situaciones claras de gol.

Ganar o quedar eliminado

El panorama es claro para los dirigidos por Pablo Guede.

Victoria por dos goles o más: clasificación directa a la Fase 2.

clasificación directa a la Fase 2. Victoria por un gol: definición por penales.

definición por penales. Empate o derrota: eliminación de la Copa Libertadores.

En caso de avanzar, Alianza Lima enfrentará en la siguiente ronda a Sporting Cristal.

Por ello, el cuerpo técnico deberá apostar por una alineación fuerte, dejando de lado experimentos, para alcanzar el objetivo y enderezar el camino en el torneo continental.

Día, hora y transmisión

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero, desde las 19:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión será en directo por ESPN y vía streaming en Disney+.